Фильм «Восстание» с Эндрю Гарфилдом в главной роли выйдет 11 сентября

Фильм «Восстание» с Эндрю Гарфилдом в главной роли выйдет 11 сентября
Издание Deadline сообщило, что фильм «Восстание» с Эндрю Гарфилдом в главной роли выйдет в зарубежный прокат уже 11 сентября.

Фильм рассказывает о малоизвестной реальной истории жестокого восстания против тирании короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством главного героя вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.

Режиссёром картины и её сценаристом выступит Пол Гринграсс. Джейсон Блум выступит продюсером от Blumhouse вместе с Грегори Гудманом, Джоанной Кэй и Гринграссом. В ленте также снялись Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер, Космо Джарвис и другие.

