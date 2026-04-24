Фильм «Майкл» про Майкла Джексона вышел в мировой прокат

С сегодняшнего дня в кинотеатрах всего мира, кроме России, начали показывать байопик про Майкла Джексона под названием «Майкл». Ленту уже крутят.

Картину посвятили истории жизни знаменитого исполнителя. В байопике затронут многие этапы карьеры Майкла Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Официальная премьера в России состоится 28 мая.