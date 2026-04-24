Стартовал фантастический сериал «Радар» от Okko — вышли три эпизода

24 апреля состоялась премьера сериала «Радар». Российская фантастическая картина уже запустилась на Okko с трёх эпизодов — в честь этого авторы представили постеры с главными героями проекта.

Фото: Okko

Сюжет «Радара» разворачивается в 1988 году, когда в окрестностях небольшого советского городка падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

Режиссёром и автором сценария выступил Константин Смирнов («Жуки»). Главные роли в «Радаре» сыграли Матвей Кулагин («Ритмы мечты»), Георгий Пытьев («Вслух!»), Ростислав Харин («Далёкие близкие») и другие актёры.