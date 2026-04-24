На Netflix вышел триллер «Вершина» с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном

24 апреля на Netflix состоялась премьера фильма «Вершина» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра. Триллер с Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») уже можно посмотреть с русскими субтитрами.

Лента рассказывает историю девушки Саши, которая отправляется в экстремальное путешествие по Австралии. Однако главной угрозой для женщины становится не дикая природа, а маньяк, который любит охотиться на людей.

Фильм снял Бальтасар Кормакур, режиссёр «Эвереста» и «Во власти стихии». Вместе с Шарлиз Терон в картине также снялись Тэрон Эджертон («Kingsman» и Эрик Бана («Троя»). Критики оценили ленту смешанно — на агрегаторе Metacritic у фильма 59 баллов из 100. Они хвалят актёрскую игру Терон и Эджертона, больше всего ругая типичный для жанра сюжет.