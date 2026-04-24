«Одна из главных игр 2026 года». Критики хвалят шутер Saros от авторов Returnal

24 апреля критики опубликовали обзоры Saros — новой игры от студии Housemarque. Шутер расскажет об Арджуне Деврадже, который отправляется исследовать планету Каркоза. Герою предстоит сразиться с тёмными существами, чтобы спасти мир от зловещего затмения.

Так, на агрегаторе Metacritic новинка получила высокие 88 баллов из 100. Критики хвалят игру за увлекательный геймплей с весёлой стрельбой и отличным ощущением персонажа, интересный сюжет и актёрскую игру Рахула Кохли, а также баланс между сложностью и прогрессией. Некоторые критики называют новинку одной из лучших игр жанра в истории, которая собрала в себя главные элементы из Returnal, Resogun и других продуктов компании.

Фото: Metacritic

Что пишут критики о Saros

Авторам Saros удалось найти идеальный баланс между хаосом и спокойствием. Эта игра заставляет ваше сердце биться чаще, но также умело использует неторопливые сегменты, чтобы рассказать удивительно глубокую и осмысленную историю.
Saros — это смелое и уверенное воплощение 30-летнего опыта студии Housemarque. Она совмещает загадочность и исключительный геймплей Returnal с отличной актёрской игрой Рахула Кохли с функциями доступности.
Saros всё же неидеальная игра, особенно в плане сюжета и повествования. На освоение механик вам явно потребуется время, но когда привыкаешь к игре, понимаешь, что перед тобой выдающийся аркадный шутер и просто невероятное зрелище.
Saros — уже один из главных претендентов на звание лучшей игры 2026 года. В ней есть типичные проблемы рогаликов, однако игра никогда не кажется несправедливой, но даже вознаграждает за настойчивость. У Housemarque получился интенсивный, атмосферный шутер, который выделяется на фоне конкурентов.
Идеальный баланс сложности и доступности. Saros — блестяще спроектированный и величественный научно-фантастический кошмар, одновременно захватывающий и сложный.

Релиз Saros состоится 30 апреля только на PlayStation 5. Игра выйдет с полной русской локализацией, включая озвучку.

