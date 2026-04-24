Завершились съёмки третьего сезона сериала «Золотое дно» — он станет финалом

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start объявили о завершении производства третьего, финального сезона сериала «Золотое дно». Съёмки картины начались в конце января и заняли примерно четыре месяца. Даты выхода у продолжения пока нет.

«Золотое дно» рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного. В продолжении порядки в «Галактике» полностью меняются — Деда закрывают в тюрьму, Дима становится у руля всей компании, а Паршина захватывает контрольный пакет акций.

В продолжении вернутся основные актёры из оригинала: Юлия Снигирь, Павел Попов, Валерий Карпов и Алексей Гуськов. Сценарий третьего сезона вновь написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова занял Илья Ермолов.