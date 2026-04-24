Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Получеловек (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Получеловек» от автора «Оленёнка»
Комментарии

24 апреля состоялась премьера мини-сериала «Получеловек». Драматическое шоу от автора «Оленёнка» расскажет о лучших друзьях — совсем разные по характеру, Рубен и Нил сблизились на фоне общей трагедии и с детства держатся вместе. Однако спустя 30 лет в их жизни запускается цепочка событий, которая заставит их пересмотреть взгляды друг на друга.

В первый сезон проекта войдёт шесть серий — они будут выходить по пятницам на HBO. Финал состоится 29 мая.

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 апреля
2-я серия1 мая
3-я серия8 мая
4-я серия15 мая
5-я серия22 мая
6-я серия29 мая
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android