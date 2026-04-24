Расписание выхода сериала «Получеловек» от автора «Оленёнка»
24 апреля состоялась премьера мини-сериала «Получеловек». Драматическое шоу от автора «Оленёнка» расскажет о лучших друзьях — совсем разные по характеру, Рубен и Нил сблизились на фоне общей трагедии и с детства держатся вместе. Однако спустя 30 лет в их жизни запускается цепочка событий, которая заставит их пересмотреть взгляды друг на друга.
В первый сезон проекта войдёт шесть серий — они будут выходить по пятницам на HBO. Финал состоится 29 мая.
Расписание выхода сериала «Получеловек» от автора «Оленёнка»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 апреля
|2-я серия
|1 мая
|3-я серия
|8 мая
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|22 мая
|6-я серия
|29 мая
