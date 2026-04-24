Microsoft объединит подписку Game Pass с сервисом Discord Nitro — датамайнеры

Microsoft объединит подписку Game Pass с сервисом Discord Nitro — датамайнеры
Компания Microsoft готовит новый вариант подписки на сервис Game Pass. Информацию об этом сообщили датамайнеры, которые обнаружили данные в коде лаунчера Xbox на ПК.

Так, в новую подписку на Game Pass с подзаголовком Starter Edition («Стартовое издание») войдёт около 50 игр, включая Stardew Valley, Fallout 4, Grounded и другие игры Microsoft. Одной из главных функций тарифа станет подписка Discord Nitro, дающая множество возможностей в сервисе для общения Discord. Среди них, например, стриминг с высоким разрешением и 60 FPS, персонализация профиля, увеличенный лимит загрузки файлов и другие опции.

Когда именно в Game Pass добавят новый тариф, неизвестно. Ранее глава Xbox Аша Шарма тизерила некую коллаборацию с Discord в своих соцсетях, отмечая, что всеми новостями она поделится уже очень скоро. Игроки тем временем заметили, что в утёкших файлах нет информации о доступе к платному мультиплееру на консолях Xbox — возможно, Starter Edition предназначен именно для одиночных игр.

