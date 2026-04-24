Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact внезапно выйдет в Steam
Компания HoYoverse внезапно объявила о выпуске игры Zenless Zone Zero в Steam. Бесплатный ролевой экшен доберётся до магазина Valve во втором квартале 2026 года — до конца июня.

Таким образом, HoYoverse впервые выпустит свою крупную игру в Steam. Ранее проекты студии распространялись в собственном лаунчере, где разработчики получали 100-процентную выручку с микротранзакций. Кроме того, проекты были доступны в Epic Games Store, который предоставляет комиссию в 12%. Возможно, релиз на другой платформе связан с относительно низкими показателями игры — по доходам она заметно уступает хитам Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего туда проникли монстры из других миров. Главным героем выступает Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

Релиз ZZZ состоялся в июле 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series, а также на iOS и Android.

