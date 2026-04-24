Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вышел тизер хоккейного сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» с Антоном Лапенко

Вышел тизер хоккейного сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» с Антоном Лапенко
«Кинопоиск» представил первый тизер сериала «Седьмой игрок» — нового оригинального проекта в духе «Теда Лассо». Спортивная лента выйдет в 2026 году, точную дату премьеры назовут позже.

Будущий сериал расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

Главные роли в проекте сыграют Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).

