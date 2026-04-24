Авторы «Неуязвимого» рассказали половину истории за четыре сезона

Издание The Wrap взяло интервью у создателя комикса и мультсериала «Неуязвимый» Роберта Киркмана. Он рассказал о планах на продолжение проекта.

Автор отметил, что всё ещё планирует выпустить пять сезонов картины. Сейчас мультсериал экранизировал примерно половину сюжета оригинального комикса. Киркман заявил, что все истории героев будет завершены.

Не собираемся начинать истории в этом сериале с планом их не продолжать и завершать в рамках проекта. Будем часто затрагивать тему четвёртого сезона в будущих продолжениях, так что бояться нечего.

Четвёртый сезон «Неуязвимого» завершился 22 апреля. В продолжении герой и его друзья дали отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум. Новые эпизоды получили очень высокие оценки зрителей: на агрегаторе IMDb сразу четыре серии имеют больше 9 баллов из 10 от пользователей. Сейчас Amazon работает над пятым сезоном — он должен выйти уже в 2027 году.