Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Неуязвимого» рассказали половину истории за четыре сезона
Комментарии

Издание The Wrap взяло интервью у создателя комикса и мультсериала «Неуязвимый» Роберта Киркмана. Он рассказал о планах на продолжение проекта.

Автор отметил, что всё ещё планирует выпустить пять сезонов картины. Сейчас мультсериал экранизировал примерно половину сюжета оригинального комикса. Киркман заявил, что все истории героев будет завершены.

Не собираемся начинать истории в этом сериале с планом их не продолжать и завершать в рамках проекта. Будем часто затрагивать тему четвёртого сезона в будущих продолжениях, так что бояться нечего.

Четвёртый сезон «Неуязвимого» завершился 22 апреля. В продолжении герой и его друзья дали отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум. Новые эпизоды получили очень высокие оценки зрителей: на агрегаторе IMDb сразу четыре серии имеют больше 9 баллов из 10 от пользователей. Сейчас Amazon работает над пятым сезоном — он должен выйти уже в 2027 году.

О другом популярном сериале:
Почему продолжение «Клиники» — лучший ситком года (с оговоркой)
Почему продолжение «Клиники» — лучший ситком года (с оговоркой)
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android