Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с лучшими игроками АПЛ

24 апреля в EA Sports FC 26 начался второй этап события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из английской Премьер-лиги, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В этот раз в команду лучших игроков сезона вошли представители трёх английских чемпионатов — АПЛ, Чемпионшипа и женской АПЛ. Лидерами TOTS-команды стал португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и нападающая «Манчестер Сити» Хадиджа Шоу — спортсмены получили карточки с рейтингом 97 и четырьмя игровыми стилями.

«Команда сезона» АПЛ в EA Sports FC 26

Фото: EA/FUTSheriff

Вторая часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 1 мая. После этого в игру добавят лучших игроков из Бундеслиги, Саудовской Аравии, Лиги 1, Ла Лиги и других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 22 мая.

