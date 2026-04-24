В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с лучшими игроками АПЛ

24 апреля в EA Sports FC 26 начался второй этап события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из английской Премьер-лиги, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В этот раз в команду лучших игроков сезона вошли представители трёх английских чемпионатов — АПЛ, Чемпионшипа и женской АПЛ. Лидерами TOTS-команды стал португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и нападающая «Манчестер Сити» Хадиджа Шоу — спортсмены получили карточки с рейтингом 97 и четырьмя игровыми стилями.

«Команда сезона» АПЛ в EA Sports FC 26

Фото: EA/FUTSheriff

Вторая часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 1 мая. После этого в игру добавят лучших игроков из Бундеслиги, Саудовской Аравии, Лиги 1, Ла Лиги и других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 22 мая.