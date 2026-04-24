Японца приговорили к тюрьме за спойлеры к фильму «Годзилла: Минус один»

Издание The Asahi Shimbun сообщило, что жителя Японии осудили за ведение сайта, где публиковались спойлеры к фильму «Годзилла: Минус один». Администратора ресурса приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и к штрафу в размере 1 млн йен (около $ 6 200).

Фигурантом дела стал 39-летнийц Ватару Такеучи. В издании сообщили, что он опубликовал на своём сайте статью, где содержался пересказ сюжета фильма 2023 года. Там он также выкладывал кадры из картины. Токийский суд посчитал, что мужчина нарушил закон об авторском праве и вынес приговор.

Фильм «Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Сиквел под названием «Годзилла: Минус ноль» выйдет уже в ноябре.