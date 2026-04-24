«Гениальный ход Ubisoft». Геймеры хвалят анонс ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

23 апреля компания Ubisoft анонсировала Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — ремейк культового пиратского экшена. Авторы также представили трейлер проекта, который вызвал восторженную реакцию у геймеров.

Так, ролик набрал 96 тыс. лайков и 2,6 тыс. дизлайков, а также более 1,5 млн просмотров. В комментариях игроки пишут, что рады вновь пережить приключения Эдварда Кенуэя, с обновлённой графикой и новой боевой системой. Некоторые отмечают, что четвёртая часть серии была лучшей и увидеть её снова — большое удовольствие. Геймеры также надеются, что дальше разработчики выпустят ремейки других классических игр серии.

Что пишут пользователи про трейлер Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced:

Как же странно идёт трейлер, ведь именно так Black Flag выглядел в моей голове.

Начало серии ремейков старых Assassin's Creed с Black Flag — гениальный ход со стороны Ubisoft. Это не просто лучшая игра Assassin's Creed, но и, без шуток, лучшая пиратская игра всех времен.

Сначала ремейк трилогии God of War, а теперь Black Flag… Моё детство вернулось.

В последний раз я играл в эту игру, когда мне было около 16 лет. Сейчас мне 26, часто с теплотой вспоминаю те времена, когда мы плавали на яхтах и ​​слушали морские песни.

Надеюсь, они переиздадут все игры Assassin's Creed, предшествующие RPG. Было бы здорово вернуться к историям Альтаира и Эцио, а переизданные Флоренция, Венеция и Рим были бы просто прекрасны. Представьте себе, насколько детально проработаны были итальянские элементы эпохи Возрождения.

Black Flag была моей первой игрой серии Assassin's Creed. Это была первая игра, после прохождения которой я расплакался. Эта повторная синхронизация значит для меня очень много.

Релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PS5, Xbox Series. В игре будут русские субтитры.