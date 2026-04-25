Стартовал сериал «Заложник» про Сирию от авторов «Нулевого пациента»

25 апреля состоялась премьера сериала «Заложник». Драматическое шоу уже можно посмотреть на «Кинопоиске» — доступен первый эпизод. Следующие серии будут выходить каждую субботу.

«Заложник» рассказывает историю успешного финансового аналитика Максима, чья сестра Нина пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Макс вынужден отправиться в Сирию, где его похищают повстанцы. Чтобы спастись, он заключает сделку с лидером террористической группы Саидом. Макс начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно всё больше запутывается в местных реалиях.

Главные роли в «Заложнике» сыграли Максим Матвеев («Триггер») и Дарья Авратинская («Молодёжка»). Сценаристами выступили Андрей Цибульский («Триггер») и Сергей Попов («ГДР»). Производством драмы занималась кинокомпания «Лунапарк» при участии «Плюс Студии» во главе с автором идеи и креативным продюсером Александрой Ремизовой — ранее они работали над «Нулевым пациентом» и «Играми».

