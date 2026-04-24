Зрители оценили фильм «Майкл» про Майкла Джексона куда выше критиков

24 апреля состоялась премьера фильма «Майкл» — биографической ленты про легендарного музыканта Майкла Джексона. Компания CinemaScore представила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил высокую оценку «А-». Таким образом, «Майкла» оценили ниже другого популярного байопика про известного музыканта — «Богемской рапсодии» (А). При этом картина понравилась зрителям так же, как и фильм «Элвис» 2022 года с Остином Батлером в главной роли. Критики же низко оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 40% свежести.

«Майкл» рассказывает об истории жизни знаменитого исполнителя. В байопике затрагивают многие этапы карьеры Майкла Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.