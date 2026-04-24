Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 8 млн копий за год

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 8 млн копий за год
Студия Sandfall раскрыла подробности о продажах игры Clair Obscur: Expedition 33. Разработчики представили данные в честь первой годовщины проекта.

Фото: Sandfall

Так, за год продажи игры достигли 8 млн копий. Авторы рассказали, что ошеломлены подобным результатом. Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку проекта.

Мы так взволнованы и, честно говоря, всё ещё весьма ошеломлены, объявляя, что продажи Clair Obscur: Expedition 33 официально достигли 8 млн копий. Огромное спасибо каждому человеку, кто играл, делился, стримил, обсуждал и поддерживал эту игру.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла в апреле 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в опасное путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает. Проект также стал самой награждаемой игрой 2025-го, обойдя прошлых рекордсменов.

О другой популярной видеоигре:
Первый ремейк в истории Ubisoft. Все подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced
Первый ремейк в истории Ubisoft. Все подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced
