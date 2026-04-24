В России растёт зарубежный трафик — из-за методов обхода блокировок

В России растёт зарубежный трафик — из-за методов обхода блокировок
Издание Forbes сообщило, что в России специалисты отмечают устойчивый рост зарубежного трафика. Одной из причин увеличения нагрузки стали ограничения международных интернет-сервисов.

В компании Piter‑IX отметили, что прирост трафика в их сети составил 1,2 терабит в секунду, половина из которых — зарубежные. По данным оператора «МегаФона», причина роста также связана с увеличением роумингового трафика, помимо ограничений. Высокие объёмы международного трафика также фиксируют компании MSK‑IX и DATAIX.

Эксперты также сообщили, что бо́льшая часть зарубежного трафика связана с использованием в России сервисов по обходу блокировок. Например, аудитория замедленного YouTube остаётся высокой — свыше 66 млн пользователей в месяц.

Ранее в СМИ сообщали, что российские операторы ограничат зарубежный трафик для борьбы с обходом блокировок. Таким образом, крупные компании сами смогут бороться с нежелательными сервисами.

О потенциальном ограничении зарубежного трафика:
В России операторы ограничат зарубежный трафик для борьбы с обходом блокировок — СМИ
