Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки сериала «Скуби-Ду» от Netflix — первый кадр с героями

Стартовали съёмки сериала «Скуби-Ду» от Netflix — первый кадр с героями
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съёмок сериала «Скуби-Ду». Дата выхода проекта пока неизвестна. Авторы также показали первое фото с актёрами в образе главных героев.

Фото: Netflix

Дафну в шоу исполнит Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.

Авторами сценария выступили Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Ранее сообщалось, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android