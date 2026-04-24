Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фильм «Майкл» про Майкла Джексона побил рекорд «Богемской рапсодии» в Европе и США

Фильм «Майкл» про Майкла Джексона побил рекорд «Богемской рапсодии» в Европе и США
Издание Deadline сообщило, что сборы биографического фильма «Майкл» достигли $ 18,5 млн. Такого результата картина добилась благодаря кассе в день выхода и на предпоказах.

Лента о Майкле Джексоне продемонстрировала рекордные сборы в первый день проката среди музыкальных байопиков. Фильм обогнал «Богемскую рапсодию» в Великобритании, Германии, Испании, Австралии и Бразилии. В издании также отметили, что лента уже собрала $ 12 млн на предпоказах в США. Ранее аналитики предрекали «Майклу» сборы в $ 60 млн в США за первые выходные, что также станет рекордным результатом среди музыкальных картин.

Премьера фильма «Майкл» в мировом прокате состоялась 24 апреля. Картина рассказывает об истории жизни знаменитого исполнителя. В байопике затрагивают многие этапы карьеры Майкла Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон.

