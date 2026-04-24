Арестован подозреваемый в сливе нового мультфильма «Аватар» в Сеть — СМИ

Издание The Straits Times сообщило, что полиция задержала подозреваемого в сливе мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» в Сеть. По данным СМИ, правоохранители арестовали 26-летнего парня в Сингапуре.

Задержанного подозревают в том, что он без разрешения получил доступ к серверу компании Nickelodeon, скачал картину и слил фрагменты в Сеть. Полиция обнаружила копии фильма на одном из его устройств. Если вину парня докажут, то ему грозит тюремное заключение сроком на семь лет.

Отрывки из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» появились в Сети 12 апреля. Позднее анонимный автор под ником ImStillDissin в соцсети Х слил полную версию картины, хоть и без законченных спецэффектов. Официальная премьера ленты состоится 9 октября на стриминговом сервисе Paramount Plus.