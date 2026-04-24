Apple Maps и электромобиль: Тим Кук назвал главные ошибки Apple при его руководстве

Генеральный директор компании Apple Тим Кук, который покидает пост в сентябре, провёл встречу с новым руководителем Джоном Тернусом. Издание Bloomberg сообщило, что глава корпорации рассказал об их самых провальных проектах за почти 15 лет его руководства.

Кук отметил, что первой серьёзной ошибкой компании стал запуск приложения Apple Maps. Он рассказал, что сервис плохо работал во многих странах и показывал неправильные маршруты. Провал также привёл Apple к первой масштабной кадровой перестановке. В результате разработчикам пришлось извиниться перед пользователями, что Кук назвал «унизительным».

В список провалов руководитель отнёс разработку беспроводного зарядного коврика AirPower, который анонсировали в 2017 году, но так и не выпустили. Кроме того, глава Apple уверен, что одной из главных ошибок компании стали 10-летние попытки создать беспилотный электромобиль.

Об уходе Тима Кука из Apple:
Глава Apple Тим Кук уходит с должности спустя почти 15 лет: он сменял Стива Джобса
