Премьер-министр Кореи поздравил авторов Crimson Desert с успехом игры

Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок поздравил разработчиков Crimson Desert с успехом игры. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Политик отметил, что студия Pearl Abyss смогла создать живой игровой мир с помощью собственных технологий. Премьер-министр также заявил, что разработчики сделали проект, который поднял статус южнокорейской игровой индустрии на мировой арене.

Crimson Desert демонстрирует потенциал корейской игровой индустрии для стремительного развития и расширения на различные платформы, включая консоли. Живой игровой мир, созданный от начала до конца исключительно с использованием собственных технологий, в сочетании с активной коммуникацией покорил сердца игроков по всему миру. Я искренне поздравляю разработчиков с успехом игры, которая подняла статус южнокорейской игровой индустрии на мировой арене.

Crimson Desert вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя. Ранее сообщалось, что игра продалась тиражом в 5 млн копий.