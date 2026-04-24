Появились первые детали сериала по Far Cry от автора «Фарго»

Издание Deadline взяло интервью у автора сериалов «Фарго» и «Чужой: Земля» Ноа Хоули. Он рассказал о создании шоу по знаменитой видеоигровой серии Far Cry.

По словам постановщика, франшиза привлекла его тем, что она представляет собой антологию — каждая часть рассказывала разную историю. Ему нравится такой подход, ведь он использовал похожий в сериале «Фарго». Хоули также отметил, что не собирается экранизировать конкретную игру из серии — он сосредоточится на новой истории.

Меня очень привлекло в франшизе Far Cry то, что это антология и каждая новая игра — это совершенно другая история. Так же я подошёл к «Фарго». Я не занимаюсь конкретной адаптацией каких-либо игр, которые они выпустили. Ведь когда вы играете в видеоигру, вы продвигаетесь только по игровому процессу, а затем есть кат-сцены, которые можно пропустить. Поэтому, когда вы пытаетесь адаптировать такие игры, вы должны понимать, что это делает человеческую драму в некоторой степени неактуальной для сюжета. Это губительно для сериала.

Дата выхода адаптации Far Cry пока неизвестна. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».