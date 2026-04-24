Amazon закрыла сериал «Поколение «Ви» по «Пацанам» после второго сезона

Компания Amazon объявила об отмене сериала «Поколение «Ви». Спин-офф знаменитых «Пацанов» официально подошёл к концу после выхода второго сезона.

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке признал, что изначально задумывал спин-офф как минимум на три сезона, однако популярность шоу оказалась недостаточной для выхода продолжения. При этом зрители ещё увидят героев в других проектах по франшизе, заверил сценарист.

Хотя нам бы очень хотелось продолжить историю в третьем сезоне, мы полны решимости продолжить истории персонажей «Поколения «Ви» в пятом сезоне «Пацанов» и других проектах по вселенной шоу, которые выйдут в будущем. Вы ещё увидите этих героев снова.

Действие «Поколения «Ви» разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор.

Шоу запустилось в 2023 году и получило высокие оценки от критиков и зрителей. Осенью 2025-го вышел второй сезон, который получил более прохладные отзывы и оказался не таким успешным в плане просмотров на фоне оригинала. В 2027-м зрителей также ждёт сериал «Восход корпорации Vought» про Солдатика в 1950-х.