Фильм «Мумия 4» с Бренданом Фрейзером выйдет на семь месяцев раньше

Кинокомпания Universal Pictures изменила дату релиза «Мумии 4». Продолжение культового боевика теперь выйдет 15 октября 2027 года — на семь месяцев раньше изначально запланированной даты 19 мая 2028-го. Тем временем перезапуск «Полиции Майами '85», наоборот, отложили до 19 мая 2028 года вместо 6 августа 2027-го.

К главным ролям в продолжении «Мумии» вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, сюжет держится в тайне. Сценарий пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»). Судя по всему, в Universal уверены в производственном плане будущей ленты, съёмки которой должны начаться в ближайшие месяцы.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях. В 2017 году Universal попыталась возродить франшизу с Томом Крузом в главной роли, однако фильм получил смешанные отзывы и едва отбил свой бюджет.