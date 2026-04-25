Хелена Бонем Картер не сыграет в четвёртом сезоне «Белого лотоса»

Издание Deadline сообщило, что четвёртый сезон сериала «Белый лотос» покинула Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»). Актриса ушли из проекта в разгар съёмок.

Изначально Хелена Бонем Картер должна была исполнить роль одного из главных героев. Однако в компании HBO сообщили, что во время производства шоураннер продолжения Майк Уайт осознал, что персонаж артистки не соответствует его задумке. Потому её роль переписали и сейчас ищут новую актрису на замену.

Дата выхода четвёртого сезона «Белого лотоса» пока неизвестна. Действие продолжения развернётся во Франции. Сюжет расскажет о французском отеле «Белый лотос», который в этот раз будет принимать гостей Каннского кинофестиваля. Информацию о главных героях авторы раскроют позднее.