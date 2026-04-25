В Европе появятся смартфоны со съёмными аккумуляторами

Портал 9to5Google рассказал о новом законе насчёт съёмных аккумуляторов для смартфонов, который вводит Евросоюз. Проект вступит в силу 17 февраля 2027 года.

По данным СМИ, регламент закона гласит, что разработка гаджетов должна вестись с учётом ремонтопригодности и заменяемости батарей. Таким образом, документ позволяет создателям смартфонов внедрять в устройства съёмные аккумуляторы, которые были популярны в 2000-х годах — их можно было достать из телефона без использования инструментов.

При этом закон не обязывает всех производителей делать именно съёмные батареи. По данным портала, автономный источник питания может быть несъёмным, если после 500 циклов зарядки он сохраняет остаточную ёмкость не мене 83% от оригинальной. Кроме того, количество циклов зарядки должно быть равно не менее 1 тыс. Таким образом, некоторые смартфоны Google и Samsung подходят под требования и могут продаваться без съёмного аккумулятора.