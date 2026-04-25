Джеки Чан и Крис Такер потребовали больше денег за «Час Пик 4» — СМИ

Издание World of Reel сообщило, что съёмки фильма «Час Пик 4» отложены. По данным СМИ, причина заключается в споре насчёт гонорара главных звёзд серии — Джеки Чана и Криса Такера.

Журналисты отмечают, что изначально актёрам предложили по $ 8 млн за возвращение к культовым ролям. Их такой гонорар не устроил, ведь за «Час Пик 3» каждый получил по $ 20 млн в 2007 году. В издании Puck отметили, что из-за этого съёмки перенесли на сентябрь, хотя планировали начать производство весной.

Компания Paramount Pictures официально запустила в работу «Час Пик 4» в ноябре 2025 года. До этого президент США Дональд Трамп лично просил главу студии заняться новой частью франшизы, поскольку политик обожает комедийные боевики 1980-х и 1990-х годов.