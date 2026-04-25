Трейлер спецэпизода аниме «Моя геройская академия» — продолжение выйдет 2 мая

Студия Toho представила трейлер спецэпизода аниме «Моя геройская академия». Премьера серии состоится уже 2 мая.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Bones.

Эпизод получил название More («Больше»). Серия приурочена к 10-летию шоу и продолжит историю оригинального аниме. Сюжет спецвыпуска представляет собой экранизацию 431 главы оригинальной манги и расскажет о жизни главного героя Изуку Мидория спустя восемь лет после окончания школы.

Восьмой сезон «Моей геройской академии» завершился 13 декабря. Он стал финальным для всего аниме. Несмотря на окончание основной сюжетной линии, развитие франшизы продолжилось. В марте вышел второй сезон спин-оффа под названием «Моя геройская академия: Вне закона» (My Hero Academia: Vigilantes), действие которого разворачивается в той же вселенной параллельно событиям оригинального шоу.