Дочь Джека Николсона выложила редкое фото с актёром — в честь его 89-летия

Лоррейн Николсон представила редкое фото со своим отцом, легендарным актёром Джеком Николсоном. Фотографию она опубликовала на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Лоррейн Николсон

Дочь артиста сделала пост в честь его 89-летия. На фотографии Николсон хлопает в ладоши, а рядом с ним сидит знаменитая канадская певица Джони Митчелл.

О завершении актёрской карьеры Джека Николсона стало известно в 2013 году. За три года до этого вышел последний фильм, где можно увидеть культового артиста, под названием «Как знать...» — мелодрама с Риз Уизерспун. За свою длительную карьеру Николсон получил три премии «Оскар» за роли в картинах «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает».