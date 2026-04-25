Гонка Star Wars: Galactic Racer выйдет 6 октября — утечка

На странице Star Wars: Galactic Racer в Steam временно появилась информация о дате выхода игры. Согласно утечке, релиз гонки по «Звёздным войнам» состоится 6 октября.

Действие проекта развернётся после шестого эпизода оригинальной саги. Игроку предстоит взять на себя роль гонщика, который участвует в незаконных соревнованиях во Внешнем кольце. В игре, помимо сюжетной компании, где пользователи смогут настраивать свой корабль, также будет мультиплеер.

Star Wars: Galactic Racer выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. За разработку отвечает Fuse Games, которая состоит из ветеранов студии Criterion Games — именно она выпустила знаменитые гонки Burnout Paradise и Need for Speed: Hot Pursuit.