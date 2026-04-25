Фильм «Вот это драма!» обогнал по сборам «Материалистку» от А24

Общие сборы фильма «Вот это драма!» превысили $ 102,6 млн. Он стал одной из самых популярных картин студии А24 на четвёртую неделю проката.

Мелодрама с Робертом Паттинсоном и Зендеей обогнала другую популярную картину компании — фильм «Материалистка» ($ 101 млн). Теперь лента занимает четвёртое место среди самых кассовых проектов А24, уступая «Марти Великолепному» ($ 180 млн), «Всё везде и сразу» ($ 144 млн), «Падению империи» ($ 127 млн).

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести от обозревателей и 78% от зрителей.