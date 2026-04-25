Фильм «Майкл» про Майкла Джексона собрал $ 40 млн в США за день — рекорд 2026 года

Сборы фильма «Майкл» превысили $ 40 млн в США. Такого результата картина о легендарном музыканте Майкле Джексоне достигла за один день проката.

Лента показала лучший запуск в американских кинотеатрах в 2026 году, побив рекорд мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Кроме того, картина стала самой кассовой в премьерный день среди всех биографических проектов — ранее первое место занимала «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. По данным аналитиков, сборы «Майкла» могут побить новые рекорды к концу первых выходных в прокате.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон.