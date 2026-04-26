BetBoom Team в финале — расписание последнего дня PGL Wallachia Season 8 по Dota 2

BetBoom Team в финале — расписание последнего дня PGL Wallachia Season 8 по Dota 2
26 апреля в столице Румынии завершится топ-турнир PGL Wallachia Season 8 по Dota 2. Перед финальным днём на трофей претендуют только три команды, в каждой из которых есть игроки из России.

Права на трансляцию гранд-финала PGL Wallachia Season 8 в России принадлежат Okko.

Сначала Aurora с Найтфоллом и Falcons с Малрином сразятся за место в гранд-финале, а победитель встретится с российской BetBoom Team.

Расписание PGL Wallachia Season 8 по Dota 2 на воскресенье, 26 апреля:

  • 11:00. Финал нижней сетки, Aurora Gaming (СНГ) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 15:00. Гранд-финал, BetBoom Team (Россия) — победитель финала нижней сетки.

Победитель турнира получит $ 300 тыс., второй финалист — $ 175 тыс.

