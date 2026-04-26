Faker умер девять раз за карту в матче против Brion — рекорд за всю карьеру

Мидлейнер T1 Ли Faker Сан Хек установил антирекорд карьеры в матче LCK 2026 против Brion. На первой карте игрок умер девять раз — такого за все годы выступлений на профессиональной сцене с ним не случалось.

Faker играл за Азира и завершил карту с KDA 3-9-7. Несмотря на статистику мидера, T1 выиграла затяжную партию за 48 минут. По итогам серии клуб одержал победу со счётом 2:0.

За карьеру Faker лишь пять раз умирал по восемь раз за карту и 17 раз — по семь. Наиболее характерный для него показатель — одна смерть за игру: такое случалось более 400 раз.

T1 выступает в LCK 2026 Season, которая проходит с 1 апреля по 13 сентября 2026 года. Турнир объединяет 10 команд и включает два тура.