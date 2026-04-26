Фильм «Майкл» пересняли по просьбам семьи Майкла Джексона

Издание Variety раскрыло подробности создания фильма «Майкл». По данным СМИ, авторы пересняли финал картины про легендарного музыканта Майкла Джексона.

В ленте изначально присутствовала сцена, где следователи приезжали в ранчо Неверленд, которое принадлежало певцу. Правоохранители проводили расследование, которое связано с обвинениями Майкла Джексона в растление малолетних. Однако эпизод, как и многие другие сцены, связанные со скандалом, были вырезаны. По данным Variety, пересъёмке подвергся весь третий акт фильма, который был посвящён разбирательствам насчёт обвинений в отношении музыканта.

Источники СМИ отметили, что адвокаты наследников Майкла Джексона нашли пункт в соглашении с одним из обвинителей — его не должны были никак упоминать в картине. Родственники певца выступали продюсерами фильма, потом его пришлось отправить на пересъёмки, из-за чего дату выхода в итоге перенесли на весну 2026 года.

Фильм «Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Картину низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получил только 38% свежести. Многие обозреватели ругали фильм за его «безопасность» — им не понравилось, что «Майкл» избегает скандальных тем.