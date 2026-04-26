Четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» стартует 23 июля — тизер

Четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» стартует 23 июля — тизер
Компания Paramount раскрыла дату выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Продолжение научно-фантастического шоу стартует 23 июля. Авторы также представили тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

«Странные новые миры» представляют собой приквел к оригинальному сериалу 1966 года. Сюжет повествует о первом экипаже знаменитого корабля Звёздного флота «Энтерпрайз» во главе с капитаном Пайком. Судно отправляется бороздить галактику в поисках новых планет. Сериал уже продлили на пятый сезон, который станет финальным для сериала.

Одним из шоураннеров проекта выступает Акива Голдсман — сценарист фильма «Я — легенда» и постановщик сериала «Титаны». У сериала высокие оценки — средний балл зрителей на агрегаторе IMDb составляет 8,2 из 10.

