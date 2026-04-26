«У нас есть захватывающая идея»: глава Lionsgate — о фильме «Джон Уик 5» с Киану Ривзом

Издание Business Insider взяло интервью у председателя киногруппы компании Lionsgate Адама Фогельсона. Он рассказал о разработке фильма «Джон Уик 5».

Председатель отметил, что у режиссёра проекта Чада Стахелски и исполнителя главной роли Киану Ривза появилась захватывающая идея для продолжения. При этом студия не стала устанавливать для авторов конкретные сроки. Фогельсон также заявил, что сначала выйдет спин-офф про слепого киллера Каина, потом анимационный приквел «Джона Уика» и только после этого — пятая часть франшизы.

У Чада и Киану есть идея, которая, по их мнению, может быть действительно захватывающей. Предстоит много этапов, поэтому я бы не стал устанавливать конкретные сроки. Но что касается поиска основной идеи, похоже, они нашли то, что их очень вдохновляет, и теперь посмотрим, что получится.

О работе над «Джоном Уиком 5» студия Lionsgate заявила в апреле 2025 года. Киану Ривз вернётся в предстоящем сиквеле. Картина расскажет новую историю про знаменитого киллера.

О другом популярном фильме:
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
