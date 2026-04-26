Aurora обыграла Falcons в нижней сетке PGL Wallachia 8 и вышла в гранд-финал

Aurora Gaming победила Team Falcons со счётом 2:0 в финале нижней сетки PGL Wallachia Season 8 в Dota 2 и вышла в гранд-финал турнира.
Первая карта завершилась разгромом за 38 минут — счёт по убийствам 42:12. Егор Nightfall Григоренко на Lone Druid и Mikoto на Storm Spirit набрали по 12 килов каждый. На второй карте Falcons удерживала преимущество в 3,5 тысячи золота к 20-й минуте, однако Aurora оформила камбэк с Faceless Void и закрыла карту за 48 минут со счётом 30:26.
Falcons завершили выступление на турнире на третьем месте и заработали $ 120 тыс. В гранд-финале Aurora сразится с BetBoom Team — матч в формате BO5 начнётся сегодня в 15:00 мск.
PGL Wallachia Season 8 проходит с 18 по 26 апреля. Команды разыгрывают призовой фонд в $ 1 млн.