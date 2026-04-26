Более 10 популярных стримеров из России заблокировали на Twitch из-за санкций
25 апреля 15 русскоязычных стримеров и бывших киберспортсменов получили блокировку на Twitch на 30 дней. Вероятнее всего, причиной стала трансляция турнира, организованного образовательным центром «Алабуга Политех» — все заблокированные стримеры принимали участие в ивенте.

В их числе — PCH3LK1N, fasoollka, flamie, Dosia, fANDER, almazer, FORZOREZOR. Блокировки были инициированы массовыми жалобами пользователей: в соцсетях указали, что ОЭЗ «Алабуга» находится под санкциями Европейского союза. По этой причине платформы из ЕС, включая Twitch, не имеют права оказывать рекламные услуги организациям из санкционного списка.

Изначально автоматическая система модерации Twitch не реагировала на жалобы. Основной канал «Алабуга Политех» заблокировали после массовых репортов, затем волна жалоб распространилась на остальных участников трансляций. К 1:00 по московскому времени блокировки получили практически все причастные каналы. Окончательные решения будут приниматься модераторами Twitch вручную.

