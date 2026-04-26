Трейлер третьего сезона «Дома дракона» выйдет 27 апреля

Компания HBO раскрыла дату выхода нового тизер-трейлера третьего сезона сериала «Дом дракона». Ролик появится в Сети уже 27 апреля.

Проект представляет собой приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В сериале рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее: в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится в июне. Ожидается, что более точную дату выхода раскроют в предстоящем трейлере. К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым шоу официально завершится.