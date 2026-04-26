«Наша цель — 3:0»: Nightfall высказался о гранд-финале PGL Wallachia 8 в Dota 2

Керри Aurora Егор Nightfall Григоренко в после победы над Team Falcons в финале нижней сетки PGL Wallachia Season 8 прокомментировал предстоящий гранд-финал против BetBoom Team и рассказал об изменениях в своём стиле игры.

По словам Григоренко, его геймплей изменился с начала 2026 года: он стал играть активнее и чаще помогать команде. Nightfall объяснил это общим направлением развития Dota 2. Матч с BetBoom Team игрок назвал особенным: в составе соперника выступают его друзья, а тренирует команду Анатолий boolk Иванов — человек, который привёл Григоренко в Dota 2, взяв в первый состав Virtus.pro.

Думаю, это будет весёлый и близкий матч. Мы много работали с ним, и наконец-то кто-то из нас выиграет тир-1 LAN-турнир. Наша цель — 3:0, но не думаю, что в итоге матч закончится так.

Гранд-финал PGL Wallachia Season 8 между Aurora и BetBoom Team пройдёт сегодня в 15:00 по московскому времени в формате best-of-5 (до трёх побед).