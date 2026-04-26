Российский процессор «Иртыш» протестировали на «Ведьмаке 3» — игра работает на уровне PS4

Канал PRO Hi-Tech протестировал российский процессор «Иртыш» на культовой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота». Опробовать новый чип удалось на выставке ExpoElectronica 2026 в Москве.

Видеоигру запустили на сборке с видеокартой Radeon RX 9060 XT, с использованием операционной системы Linux. Тестирование показало, что производительность на параметрах графики «Ультра» составила от 22 до 32 FPS — такой показатель примерно равен уровню консоли PlayStation 4. При этом на «Низких» настройках игра работала в 25-38 кадров в секунду.

Процессор «Иртыш» представила компания «Трамплин Электроникс» в 2025 году. Чип основан на китайской архитектуре Loongson Technology.