На съёмках хоррора «Закулисье реальности» актёры терялись в огромных декорациях

На фестивале CCXP Mexico выступил режиссёр фильма «Закулисье реальности» Кейл Парсонс. Он рассказал о съёмках хоррора по знаменитой крипипасте The Backrooms.

По словам постановщика, для картины построили более 30 тыс. квадратных футов декораций (около 2700 квадратных метров) в виде офисных помещений. Парсонс отметил, что во время производства актёры и съёмочная группа терялись среди такого большого количества комнат.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»). Хоррор официально выйдет в России 4 июня.