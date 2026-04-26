Расписание выхода криминального сериала «Приговор» с Антоном Васильевым

1 мая стартует сериал «Приговор». Криминальное шоу расскажет историю Саввы — он выходит на свободу, проведя в тюрьме больше 20 лет за убийство, которого не совершал. Сперва герой намерен завязать с криминалом, однако его шантажируют и втягивают в местные разборки. Савва отправляется мстить обидчикам, не зная всей правды о собственном прошлом. Главную роль исполнил Антон Васильев («Сводишь с ума»).
В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить частями каждую пятницу в онлайн-кинотеатре «Кион». Премьера заключительного эпизода состоится 22 мая. Картина также будет транслироваться на телеканале НТВ.
Расписание выхода сериала «Приговор»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 мая
|2-я серия
|1 мая
|3-я серия
|1 мая
|4-я серия
|1 мая
|5-я серия
|8 мая
|6-я серия
|8 мая
|7-я серия
|15 мая
|8-я серия
|15 мая
|9-я серия
|22 мая
|10-я серия
|22 мая