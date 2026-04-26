Сериал Приговор (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Приговор» с Антоном Васильевым
1 мая стартует сериал «Приговор». Криминальное шоу расскажет историю Саввы — он выходит на свободу, проведя в тюрьме больше 20 лет за убийство, которого не совершал. Сперва герой намерен завязать с криминалом, однако его шантажируют и втягивают в местные разборки. Савва отправляется мстить обидчикам, не зная всей правды о собственном прошлом. Главную роль исполнил Антон Васильев («Сводишь с ума»).

В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить частями каждую пятницу в онлайн-кинотеатре «Кион». Премьера заключительного эпизода состоится 22 мая. Картина также будет транслироваться на телеканале НТВ.

Расписание выхода сериала «Приговор»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 мая
2-я серия1 мая
3-я серия1 мая
4-я серия1 мая
5-я серия8 мая
6-я серия8 мая
7-я серия15 мая
8-я серия15 мая
9-я серия22 мая
10-я серия22 мая
