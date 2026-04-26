Вышел первый тизер продолжения Alien: Isolation

Компания SEGA представила первый тизер продолжение игры Alien: Isolation. В ролике показали небольшую локацию и станцию сохранения, знакомую геймерам по первой части.

Видео доступно на YouTube-канале SEGA. Права на видео принадлежат SEGA.

Видео приурочено к неофициальному празднику под названием «День Чужого», который отмечают фанаты вселенной 26 апреля. Никаких других подробностей связанных с предстоящей игрой разработчики не раскрыли. Ролик получил название False Sense Of Security («Ложное чувство безопасности»).

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году. Действие проекта разворачивается между первой и второй частями культового хоррора «Чужой». Главным героем выступает Аманда Рипли — дочь главной героини серии Эллен Рипли, которая отправилась на поиски матери, но наткнулась на агрессивного ксеноморфа, уничтожающего всё живое.

Продолжение культового хоррора анонсировали в октябре 2024 года. Главой разработки назначен креативный директор первой игры Алистер Хоуп.