«Управлял этой машиной как захочу». Звезда «Пацанов» Энтони Старр — о Хоумлендере

Издание DiscussingFilm взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Энтони Старра. Он рассказал о роли антагониста картины Хоумлендера.

По словам актёра, шоураннер проекта Эрик Крипке дал ему полную творческую свободу во время работы над сериалом. Старр заявил, что он взял машину автора «Пацанов», который позволил ему ездить на ней как ему угодно.

У меня никогда не было такой творческой свободы ни с кем, как с Эриком Крипке. По сути, он дал мне свою машину, я мог какое-то время на ней покататься. И мог ездить по разным дорогам, но потом должен был вернуть машину. Он действительно позволил мне водить её так, как захочу. Всегда был рядом и как бы следил за тем, чтобы мой GPS работал.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля на стриминговом сервисе Prime Video. Продолжение станет финальным для всего проекта. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев.