Фильм «Майкл» про Майкла Джексона собрал $ 217 млн — лучший старт среди байопиков

По итогам первых выходных сборы фильма «Майкл» достигли $ 97 млн в США. Картина о легендарном музыканте Майкле Джексоне стала лидером местных чартов, обогнав мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино».

В мировом прокате лента собрала $ 217 млн. Таким образом, «Майкл» продемонстрировал лучший старт для музыкальных биографических фильмов в истории, обогнав «Голос улиц» 2015 года и «Богемскую рапсодию» 2018 года. Картина также показала второй по величине дебют 2026 года после «Супер Марио: Галактическое кино». Учитывая, что бюджет ленты составил около $ 200 млн, она имеет все шансы окупиться и принести прибыль.

Премьера фильма «Майкл» состоялась 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон.

О другом популярном фильме:
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
