Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили $ 800 млн

По итогам четвёртого уикенда сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» достигли $ 384 млн в США. Анимационная лента заняла вторую позицию в местных чартах спустя три недели лидерства, уступив фильму «Майкл» про Майкла Джексона.

По всему миру сборы картины превысили $ 800 млн. Мультфильм продолжает приближаться к миллиардным сборам, окупив свой бюджет ещё в первые выходные. При этом первая часть в 2023 году заработала в прокате более $ 1,3 млрд, сиквелу понадобится ещё долго сохранять интерес зрителей, чтобы приблизиться к такому результату.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Какими получились новые приключения Марио:
Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
